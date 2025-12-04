Никол Пашинян свозил жителей Еревана на границу с Азербайджаном

Никол Пашинян отвез сегодня всех желающих из Еревана в приграничное селение Киранц, чтобы показать безопасность делимитации границы Армении и Азербайджана.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян провел сегодня политическую экскурсию для жителей Еревана, съездив с ними на автобусе к единственному на сегодняшний день делимитированному участку армяно-азербайджанской границы.

Автобус сделал остановку в селении Киранц, полтора года назад получившем демаркированную границу с Газахским районом Азербайджана.

Глава армянского государства подчеркнул, что привез жителей Еревана в Киранц, чтобы они своими глазами увидели практический результат новой политики Армении по обеспечению безопасности, частью которой является делимитация армяно-азербайджанской границы.

"Вот наше представление о мирной повестке дня. С уверенностью могу сказать, что сейчас Киранц – одно из самых безопасных сел Армении"

– Никол Пашинян

Также премьер-министр провел граждан по Киранцу, показал новые дома в селе, действующую школу и храм, который сегодня реставрируется за государственный счет. Это было сделано для опровержения слухов, что селение опустело после делимитации границы и отвода армянских войск.

Глава государства обратил внимание, что с обеих сторон делимитированного участка границы сегодня находятся только пограничники.

"Теперь я стою здесь и никаких опасений у меня нет"

– Никол Пашинян