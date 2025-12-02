Самаркандская область Узбекистана рискует остаться без воды

Под узбекистанским мегаполисом Самаркандом полностью высохло водохранилище "Карасу", что напрямую угрожает региону полным отсутствием технической воды, что станет критичным для аграриев региона.

Самаркандская область Узбекистана столкнулась с критической ситуацией из-за полного высыхания водохранилища "Карасу" в Паярыкском районе, свидетельствуют исследования интернет-ресурса Cosmo Monitoring.

На месте водохранилища на 26,9 млн кубометров воды, которое обеспечивало орошение примерно свыше 8 тыс га земель, сегодня образовалась пустыня, сообщил автор Cosmo Monitoring Фозилбек Рахимов, сопроводив информацию иллюстрациями водохранилища спутниковыми фотографиями из космоса, передает Podrobno.uz.

Исчезновение водоема в первую очередь ударит по сельскому хозяйству региона, значительная часть посевных площадей которого зависит именно от воды Корасувского водохранилища, предупреждают местные фермеры и специалисты.

Настораживает и пугает скорость, с которой высох водоем – не так давно, в мае 2019 года, объем воды в нем превышал 42,1 млн кубометров живительной влаги, что было пиком его емкости, отмечают специалисты.