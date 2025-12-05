Российский фильм о стерхах победил на иранском кинофестивале "Фаджр"

Призы за лучший фильм и лучший сценарий на кинофестивале в Ширазе взяли российские картины режиссеров Михаила Лукачевского и Владимира Грамматикова.

Как проинформировали в посольстве России в Исламской Республике Иран, прошедший в Ширазе XLIII Международный кинофестиваль "Фаджр" завершился победой российских кинематографистов: жюри приняло решение отдать приз за лучший фильм кинокартине "Там, где танцуют стерхи" режиссера Михаила Лукачевского.

Также в фестивале участвовал фильм Владимира Грамматикова "Смотри на меня!" – он выиграл в номинации за лучший сценарий (приз получили сценаристы Андрей Кончаловский и Евгения Киселева).

"Благодарим иранских друзей за организацию кинофестиваля и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное и активное сотрудничество в сфере кинематографа"

– посольство России в Иране

Дипломаты также обратили внимание, что на фестивале в Ширазе присутствовали не только российские кинематографисты, привезшие свои фильмы, но и сотрудники дипмиссии РФ.