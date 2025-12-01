Эрдоган призвал Мадуро к диалогу с США

Венесуэле жизненно важно оставаться в контакте с США, подчеркнул турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Николасом Мадуро.

Сегодня вечером состоялись телефонные переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Беседа президентов была посвящена путям решения американо-венесуэльского кризиса, возникшего из-за борьбы Администрации президента Дональда Трампа с южноамериканскими наркотрафиком.

Напомним, что Вашингтон в настоящее время заявляет о подготовке наземной операции на территории Венесуэлы для нейтрализации наркокартелей и требует отставки Николаса Мадуро в связи с подозрениями в причастности венесуэльского лидера к организации контрабанды наркотиков в США.

Эрдоган обратил внимание Мадуров на необходимости поддерживать в активном состоянии диалог руководства Венесуэлы с США. Он заявил, что надеется на деэскалацию американо-венесуэльского кризиса в ближайшее время.

"Президент Эрдоган заявил президенту Венесуэлы Мадуро, что они внимательно следят за развитием событий в регионе"

– канцелярия президента Турции

Также президенты поговорили об отношения Анкары и Каракаса и об обстановке в Южной Америке.