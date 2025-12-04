Расследование СГБ Грузии ставит точку в вопросе о якобы применении камита против протестующих в Тбилиси – ничего подобного не было и не могло быть, заключил глава грузинского государства Ираклий Кобахдизе.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, реагируя на итоги расследования Службы государственной безопасности по обвинениям в применении химического оружия против протестующих в конце прошлого года, призвал закрыть и больше не поднимать эту тему. Кобахидзе пояснил, что спецслужбы смогли сполна раскрыть фейковость этих обвинений.

Напомним, что 1 декабря британский канал BBC распространил сведения о якобы использовании ядовитого газа камита для разгона митингующих в ноябре-декабре 2024 года.

Глава грузинского государства отметил, что ни у одного из протестовавших не были выявлены последствия применения сильных отравляющих веществ, тем более такого опасного газа, как камит.

"Так как в части применения так называемого камита и других запрещенных веществ больше нечего выяснять и расследовать, с этой точки зрения следственные действия полностью исчерпаны, а тема закрыта"

– Ираклий Кобахидзе

Фейк BBC он охарактеризовал как мыльный пузырь, сшитый белыми нитками. Кобахидзе заверил граждан, что государство тщательно отслеживает все подобные иностранные провокации и не позволит врагам Грузии наносить вред ее национальным интересам.

Также он предложил передать доказательства фейковости материала BBC любой международной структуре или государству.