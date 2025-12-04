Турпоток из Турции в РФ удвоится при отмене виз – АТОР

Поток турецких туристов в Россию может возрасти вдвое, если РФ введет безвиз, считают российские туроператоры.

Отмена виз для граждан Турции может привести к увеличению турецкого турпотока в Россию в два раза, такое мнение высказал вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин.

Он отметил, что в настоящее время организованный турпоток из Турции входит в топ-3 въездных рынков для России. За девять месяцев в РФ побывали с туристическими целями 50,3 тыс граждан Турции, что на 13% больше, чем за такой же период прошлого года.

"В сфере предпочтений туристов из Турции – насыщенные экскурсионные программы в Москве и Санкт-Петербурге, круизы. Активный туристический сезон стартует уже с марта, что дает российской туриндустрии более равномерную загрузку по году"

– Александр Мусихин

Идею об отмене визы озвучил координатор компании PEGAS Touristik по России и СНГ Орхан Санджар.

"Россия – очень популярное направление в Турции… Но нужно заранее делать электронную визу. Лет пять-шесть назад, когда визы вообще не было, количество путешественников было больше. Я думаю, если бы можно было отменить визу, как это сделано для других направлений, это было бы выгодно всем"

– Орхан Санджар

В "Интуристе" считают, что отмена виз могла бы увеличить не только турпоток, но и число повторных туристов. Также появились бы спонтанные туристы, которых сейчас ограничивает виза, на оформление которой уходит четыре дня.