Золотой запас России вырос на $112 млрд за год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совокупная стоимость золотого резерва России к концу года превысила $300 млрд. Cейчас страна располагает 2326 т драгметалла.

Центробанк РФ опубликовал данные по величине золотого запаса России. Согласно подсчету финрегулятора, золотой запас страны прибавил в течение года $112 млрд. 

Сейчас страна располагает свыше $310 млрд в драгоценном металле. Год назад показатель был чуть ниже $200 млрд. 

Интересно отметить, что физически золотые резервы страны сократились на шесть тонн – до 2326 т. Увеличение стоимости объясняется значительным ростом цен на драгметалл. 

Отметим, что в начале октября золото поднялось в цене до $4 тыс за тройскую унцию. Это стало историческим рекордом.

