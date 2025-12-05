Золотой запас России вырос на $112 млрд за год

Совокупная стоимость золотого резерва России к концу года превысила $300 млрд. Cейчас страна располагает 2326 т драгметалла.

Центробанк РФ опубликовал данные по величине золотого запаса России. Согласно подсчету финрегулятора, золотой запас страны прибавил в течение года $112 млрд.

Сейчас страна располагает свыше $310 млрд в драгоценном металле. Год назад показатель был чуть ниже $200 млрд.

Интересно отметить, что физически золотые резервы страны сократились на шесть тонн – до 2326 т. Увеличение стоимости объясняется значительным ростом цен на драгметалл.

Отметим, что в начале октября золото поднялось в цене до $4 тыс за тройскую унцию. Это стало историческим рекордом.