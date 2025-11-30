Своя система борьбы с БПЛА и птицами появится в аэропортах Турции

В целях обеспечения безопасности пассажиров в аэропортах Турции установят специальную систему, которая поможет отслеживать перемещение птиц и беспилотников в воздушных гаванях. Она будет обладать искусственным интеллектом.

Аэропорты Турции в скором времени оборудуют системой местного производства, предназначенной для борьбы с беспилотниками и птицами. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Проект, получивший название "Савуран", подразумевает создание единой системы мониторинга, с помощью которой можно будет оперативно выявлять и устранять такого рода угрозы, возникающие на территории воздушных гаваней и около них.

Новую систему обеспечат искусственным интеллектом. Функционировать она сможет на 100% автономно.

Для того, чтобы не дать стаям птиц кружить в районе аэропортов, в небо будут подняты специальные дроны с акустическими приборами, которые будут отслеживать перемещение пернатых.

Кроме того, система будет оснащена термальными камерами и сенсорами, что позволит обнаруживать БПЛА в режиме 24/7.