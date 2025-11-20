Турецкий БПЛА Bayraktar научился бороться с самолетами

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar KIZILELMA впервые в истории беспилотной ракетой класса "воздух–воздух" уничтожил сверхзвуковую реактивную воздушную мишень за пределами прямой видимости.

Турецкий оборонпром празднует новое достижение: впервые беспилотный боевой самолет Bayraktar KIZILELMA впервые в мире над полигоном в районе города Синоп ракетой класса "воздух–воздух" за уничтожил сверхзвуковую реактивную мишень, сообщили в компании.

Самолет обнаружил цель с помощью бортового радара с активной фазированной решеткой, захватил и точно выпустил по ней ракету GÖKDOĞAN дальнего действия, которая поразила высокоскоростную мишень прямым попаданием, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Большинство аппаратов такого класса выполняют задачи "воздух–земля", однако турецкий оборонпром доказал более высокий уровень своих боевых возможностей, открыв новую эпоху в истории авиации.

В испытаниях приняли участие пять истребителей F-16 ВВС Турции, поднявшихся с авиабазы Мерзифон, а атаку в воздухе зафиксировал другой турецкий беспилотник - Bayraktar AKINCI.

Особую гордость ВВС Турции испытывают от того, что платформу уже интегрированы самые современные турецкие системы, а сам беспилотник способен нести весь спектр национальных боеприпасов.