Почему все хотят истребители F-35: характеристики, стоимость, проблемы, аналоги

Расскажем, что такое F-35 и чем он хорош, каковы характеристики истребителя, включая максимальную скорость и вооружение, сколько стоит F-35, какие есть модификации, вооружение и проблемы, сколько F-35 у США, почему истребители хочет купить Саудовская Аравия и каковы перспективы продажи F-35 Турции, а также какие у F-35 есть аналоги в мире.

В ходе визита саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана в Вашингтон Дональд Трамп подтвердил готовность продать Эр-Рияду истребители F-35. Истребитель F-35 Lightning II за последние годы стал не только краеугольным камнем ВВС США и их союзников, но и яблоком раздора в международных отношениях.

Что такое F-35?

F-35 - это малозаметные ударные истребители пятого поколения, разработанные и производимые американской корпорацией Lockheed Martin. Программа была запущена с целью создания самолета, способного заменить целый парк устаревающей авиатехники времен Холодной войны (F-16, A-10, F/A-18 и AV-8B Harrier). Первый полет прототипа состоялся в 2006 году, а серийное производство ведется с 2011 года.

Каковы характеристики F-35: скорость, вес, размеры и двигатели?

Благодаря своим характеристикам F-35 считается лучшим и самым современным американским истребителем:

F-35 способен развивать максимальную скорость до 1,6 Маха (около 2000 км/ч) на большой высоте, что классифицирует его как сверхзвуковой;

Вес F-35 варьируется: пустая базовая модель F-35A весит примерно 13 300 кг, а максимальный взлетный вес достигает 31 800 кг;

Размеры F-35: длина - 15,7 м, размах крыла - 10,7 м, высота - 4,33 м;

Двигатели F-35: все модификации оснащаются одним двухконтурным турбореактивным двигателем Pratt & Whitney F135 - одним из самых мощных истребительных двигателей в мире с тягой на форсаже более 190 кН. Именно этот двигатель делает возможным вертикальный взлет для модификации F-35B.

Сколько стоит истребитель F-35?

Программа F-35 пока что остается самой дорогой в истории Пентагона. Цена за единицу варьируется от $82,5 млн до $109 млн в зависимости от модификации. Согласно отчету Управления правительственной подотчетности США, оценка Министерства обороны по содержанию, эксплуатации и модернизации запланированных 2470 самолетов на протяжении всего срока службы (77 лет) превышает $2 трлн.

Какие есть модификации F-35?

Программа F-35 включает три основные модификации, созданные для разных задач:

F-35A - наиболее массовая версия для ВВС, совершает взлет и посадку с обычных взлетно-посадочных полос. Стоимость F-35 этой модификации в контрактах на 2025 год составляет около $82,5 млн. Имеет встроенную 25-мм пушку. Для Израиля существует вариация F-35I, а для Норвегии - CF-35;

F-35B - уникальная версия для Корпуса морской пехоты США и союзников (Великобритания, Италия, Япония). Оснащена подъемным вентилятором, что позволяет выполнять F-35 вертикальный взлет и посадку. Эта версия более тяжелая и имеет меньшую грузоподъемность по сравнению с F-35A. Стоимость - около $109 млн;

F-35C - палубный истребитель для ВМС США. Отличается увеличенным размахом крыла для лучшей управляемости на низких скоростях, усиленным шасси и посадочным гаком для работы с авианосцами. Стоимость - около $102,1 млн.

Чем вооружен F-35?

Для сохранения малозаметности основное вооружение F-35 размещается во внутренних отсеках:

Стандартное вооружение: 25-мм пушка GAU-22/A (устанавливается на F-35A встроенно, для F-35B/C - в подвесном контейнере);

Ракеты и бомбы: внутренние отсеки могут нести комбинации ракет "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder, а также высокоточные боеприпасы "воздух-земля" типа JDAM, Paveway и JSOW;

При выполнении задач, где скрытность не является приоритетом, F-35 может нести вооружение на внешних узлах подвески, значительно увеличивая боевую нагрузку до 9100 кг.

Чем хорош F-35 и какие есть проблемы?

Форма истребителя, специальные покрытия и внутреннее размещение вооружения радикально снижают заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Компания-производитель позиционирует F-35 как "самый неуязвимый и опасный истребитель в мире", но чем F-35 по-настоящему хорош, так это своей сенсорной и информационной системой. Самолет интегрирует данные с радара с активной фазированной решеткой (APG-81), системы радиоэлектронной борьбы и системы распределения сбора информации AN/ASQ-239 (Barracuda). Информация с этих систем, а также с панорамной камеры на 360 градусов, проецируется на забрало шлема пилота, давая ему беспрецедентную осведомленность о тактической обстановке. F-35 действует как "узел связи", автоматически обмениваясь данными с другими самолетами, кораблями и наземными силами. Однако программа печально известна хроническими задержками и превышением сметы. Отчет за 2025 год указывает, что показатели боеготовности все еще находятся на уровне около 55%, что ниже целевых значений.

Сколько F-35 у США и сколько произведено?

США - крупнейший оператор с общим заказом в 2456 машин для трех родов войск:

ВВС США: 1763 единицы (недавно приняли 500-й самолет);

Корпус морской пехоты: 420 единиц;

ВМС США: 273 единицы;

Среди других крупных операторов - Великобритания (138 самолетов) и Австралия (100 самолетов).

Сколько F-35 произведено: по данным на ноябрь 2025 года, общее количество выпущенных истребителей превысило 1255 единиц. По состоянию на ноябрь 2025 года, истребители F-35 находятся на вооружении 20 стран. К ним относятся первоначальные партнеры по программе (США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Дания и Норвегия), а также страны, приобретающие самолеты через программу Foreign Military Sales (Израиль, Япония, Южная Корея, Бельгия, Польша, Сингапур, Финляндия, Швейцария, Германия, Чехия, Греция, Румыния).

Почему Саудовская Аравия хочет F-35?

Желание Саудовской Аравии приобрести истребители F-35 продиктовано комплексом геополитических и военных причин:

Модернизация ВВС: Эр-Рияд стремится заменить свой парк устаревающих самолетов (таких как F-15 и Eurofighter Typhoon) на технику пятого поколения, чтобы сохранить статус ведущей военной силы в регионе;

Сдерживание Ирана: несмотря на текущую разрядку, историческая вражда с Тегераном подталкивают Саудовскую Аравию к наращиванию качественного превосходства;

Вопрос престижа и союза с США: приобретение 48 самолетов F-35 - еще и символ стратегического партнерства с Вашингтоном. Сделка, оцениваемая в $142 млрд в рамках более широкого инвестиционного пакета, укрепляет связи между двумя странами.

Ключевым препятствием долгое время была политика США по сохранению "военного превосходства" Израиля, гарантирующая ему более продвинутое вооружение, чем у соседей. Однако заявления Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия получит самолеты "высшего класса", указывают на потенциальный сдвиг в этой политике.

Каковы перспективы продажи F-35 Турции?

Ситуация с Турцией стала одной из самых сложных в программе F-35. Анкара изначально была не только покупателем, но и партнером по производству, инвестировав в программу $1,25 млрд. Однако в 2019 году страна была исключена из программы после приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400. США сочли, что развертывание F-35 и С-400 на одной территории создает риск для стелс-технологий, так как российские системы могут собирать данные о характеристиках истребителей.

Несмотря на периодические заявления Трампа о возможности возобновления продаж, в том числе и в этом сентябре, на середину ноября 2025 года позиция официального Вашингтона и Конгресса не изменилась. Существуют законодательные барьеры, включая Закон о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), которые блокируют такую сделку, но, по словам источника, переговоры продолжаются. Пока что Турция договорилась о покупке истребителей с Великобританией.

Какие у F-35 есть аналоги в мире?

Несмотря на свою уникальность, F-35 имеет несколько аналогов, разработанных другими странами:

Россия - истребитель пятого поколения Су-57, обладающий малозаметностью и передовой авионикой;

Китай - тяжелый малозаметный истребитель пятого поколения "Чэнду J-20". Считается основным конкурентом F-35 в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

Южная Корея - истребитель поколения 4.5+ KAI KF-21, который в будущем может быть модернизирован до стандартов пятого поколения, пока не обладает полной малозаметностью.

Какое будущее ждет программу F-35?

Ожидается, что F-35 будет оставаться основой тактической авиации США и НАТО до 2070-х годов. Ключевые направления развития: