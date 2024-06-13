Насколько сильна турецкая армия?

На фоне непрекращающегося конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и "Хамас" министерство обороны Турции сообщило, что страна ”готова к началу Третьей мировой войны как никакая другая в мире”. На днях президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, объявил, что готов вмешаться в военные действия в Газе. Расскажем, каков потенциал турецких Вооруженных сил.

Самая мощная армия на Ближнем Востоке

Турецкая армия на самом деле сильная. Вооруженные силы Турции - вторые по мощи в НАТО после США, и восьмые в мире. Согласно рейтингу GlobalFirePower за 2024 год, индекс военной мощи Турции составляет 0,16 (идеальный индекс - 0,0), а Израиля - почти 0,26. В рейтинге самых сильных армий мира 2024 года турецкая армия на 9 строчек выше Израиля, на пять - Египта и на четыре - Ирана. На сегодняшний день Турецкая армия - самая мощная на Ближнем Востоке.

Структура армии Турции

Численность турецкой армии составляет более 800 тысяч человек, из них около 400 тысяч - это резервисты. Вооруженные силы Турции состоят из:

сухопутных войск - 402 тысячи человек

военно-морского флота - 46 тысяч человек

военно-воздушных сил - 60 тысяч человек

воздушно-десантных войск - 150 тысяч человек

береговой охраны - 3,200 человек.

Начальник Генерального штаба ВС Турции - генерал Метин Гюрак, который занимает должность с августа 2023 года. Ранее он командовал 2-й армией Турции.

Военный бюджет Турции

В 2024 году военный бюджет Турции составляет рекордные для страны $40 млрд. В 2023 году на оборонные расходы Республика выделила $16 млрд. Расходы на оборону и безопасность Турецкой Республики составляют примерно 14% от ВВП. Для сравнения, военный бюджет США составляет 2,9% от ВВП, а Израиля - 9%.

Военно-промышленный комплекс Турции

Одна из основных задач, которые на сегодняшний день ставит перед собой руководство Турции, это полная самодостаточность военно-промышленного комплекса. На данный момент она составляет 80%, в планах к концу 2024 года увеличить данный показатель до 85%.

Что на вооружении у Турции?

Благодаря высоким показателям турецкого ВПК, вооружение турецкой армии в основном представлено оборудованием местного производства, а также оборудованием американского, немецкого, китайского, корейского и российского производства:

более 3 тыс. танков, в том числе американские M60, немецкие Leopard 2 и турецкие Altay

более 11 тыс. боевых бронированных машин, в том числе турецкие ACV, ”Кобры”, БТР Kirpi, а также российские БТР-80

245 американских истребителей F-16

около 700 вертолетов, в основном американского производства

более 150 боевых дронов собственного производства

12 подводных лодок немецкого производства.

В каких странах действует турецкая армия?

Турция - вторая после США страна в мире по числу военнослужащих, находящихся в других странах.

В Ираке от 5-10 тыс. турецких солдат;

На Кипре - 30-35 тыс.;

В Сирии 10 тыс.;

В Косово, в рамках миссии НАТО - 800 турецких солдат;

В Ливане в рамках миссии ООН - 130;

В Ливии - 500;

В Катаре - около 5 тыс.;

В Сомали в рамках обучения 200 солдат.

В Азербайджане 150 турецких военных помогают очищать мины и мониторить выполнение условий прекращения огня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военные базы Турции есть в Турецкой Республике Северного Кипра, в Катаре, в Сирии, в Сомали и в Ираке.

Есть ли у Турции ядерное оружие?

Турция не ядерная держава. При этом Турецкая Республика - один из пяти членов НАТО, на территории которого размещено ядерное оружие альянса в рамках соглашения о совместном использовании подобного вида вооружений. На сегодняшний день в Турции, на военной авиабазе Инджирлик в Средиземноморском районе, находится около 50 единиц тактического ядерного оружия НАТО.

Какие ракеты есть у Турции?

У Турции на вооружении есть ракеты малой и средней дальности турецкого, американского и российского производства. Системы ПВО страны представлены российскими C-400 и американскими Nike Hercules. На данный момент активно разрабатывается комплекс собственного производства SIPER.