Насколько сильна турецкая армия?

Самая мощная армия на Ближнем Востоке
Турецкая армия на самом деле сильная. Вооруженные силы Турции - вторые по мощи в НАТО после США, и восьмые в мире. Согласно рейтингу GlobalFirePower за 2024 год, индекс военной мощи Турции составляет 0,16 (идеальный индекс - 0,0), а Израиля - почти 0,26. В рейтинге самых сильных армий мира 2024 года турецкая армия на 9 строчек выше Израиля, на пять - Египта и на четыре - Ирана. На сегодняшний день Турецкая армия - самая мощная на Ближнем Востоке.
Структура армии Турции
Численность турецкой армии составляет более 800 тысяч человек, из них около 400 тысяч - это резервисты. Вооруженные силы Турции состоят из:
- сухопутных войск - 402 тысячи человек
- военно-морского флота - 46 тысяч человек
- военно-воздушных сил - 60 тысяч человек
- воздушно-десантных войск - 150 тысяч человек
- береговой охраны - 3,200 человек.
Начальник Генерального штаба ВС Турции - генерал Метин Гюрак, который занимает должность с августа 2023 года. Ранее он командовал 2-й армией Турции.
Военный бюджет Турции
В 2024 году военный бюджет Турции составляет рекордные для страны $40 млрд. В 2023 году на оборонные расходы Республика выделила $16 млрд. Расходы на оборону и безопасность Турецкой Республики составляют примерно 14% от ВВП. Для сравнения, военный бюджет США составляет 2,9% от ВВП, а Израиля - 9%.
Военно-промышленный комплекс Турции
Одна из основных задач, которые на сегодняшний день ставит перед собой руководство Турции, это полная самодостаточность военно-промышленного комплекса. На данный момент она составляет 80%, в планах к концу 2024 года увеличить данный показатель до 85%.
Что на вооружении у Турции?
Благодаря высоким показателям турецкого ВПК, вооружение турецкой армии в основном представлено оборудованием местного производства, а также оборудованием американского, немецкого, китайского, корейского и российского производства:
- более 3 тыс. танков, в том числе американские M60, немецкие Leopard 2 и турецкие Altay
- более 11 тыс. боевых бронированных машин, в том числе турецкие ACV, ”Кобры”, БТР Kirpi, а также российские БТР-80
- 245 американских истребителей F-16
- около 700 вертолетов, в основном американского производства
- более 150 боевых дронов собственного производства
- 12 подводных лодок немецкого производства.
В каких странах действует турецкая армия?
Турция - вторая после США страна в мире по числу военнослужащих, находящихся в других странах.
- В Ираке от 5-10 тыс. турецких солдат;
- На Кипре - 30-35 тыс.;
- В Сирии 10 тыс.;
- В Косово, в рамках миссии НАТО - 800 турецких солдат;
- В Ливане в рамках миссии ООН - 130;
- В Ливии - 500;
- В Катаре - около 5 тыс.;
- В Сомали в рамках обучения 200 солдат.
- В Азербайджане 150 турецких военных помогают очищать мины и мониторить выполнение условий прекращения огня.
Военные базы Турции есть в Турецкой Республике Северного Кипра, в Катаре, в Сирии, в Сомали и в Ираке.
Есть ли у Турции ядерное оружие?
Турция не ядерная держава. При этом Турецкая Республика - один из пяти членов НАТО, на территории которого размещено ядерное оружие альянса в рамках соглашения о совместном использовании подобного вида вооружений. На сегодняшний день в Турции, на военной авиабазе Инджирлик в Средиземноморском районе, находится около 50 единиц тактического ядерного оружия НАТО.
Какие ракеты есть у Турции?
У Турции на вооружении есть ракеты малой и средней дальности турецкого, американского и российского производства. Системы ПВО страны представлены российскими C-400 и американскими Nike Hercules. На данный момент активно разрабатывается комплекс собственного производства SIPER.