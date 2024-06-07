Турция заключила контракт на закупку американских истребителей F-16

Турецкие ВВС все же получат американские истребители F-16 – контракт о поставке партии этих самолетов был подписан в ходе переговоров между делегациями двух стран: ни количество, ни сроки поставок авиатехники пока не сообщаются.

Турецкая делегация подписала контракт на закупку партии истребителей F-16, которые Турция запросила у США, работа над его деталями велась в ходе переговоров между делегациями двух стран, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

"Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров"

- Минобороны Турции

Подробности контракта станут известны после окончательного принятия решений, они обязательно будут доведены до сведения общественности, добавили в министерстве обороны страны.

Ранее турецкие СМИ писали, что Турция готова закупить у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации имеющихся у ВВС страны 79 самолетов.