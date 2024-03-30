Турция намерена приобрести у США истребители F-16 за $23 млрд

Власти Турции согласились на предложение США о покупке самолетов F-16 и их комплектующих за $23 млрд. В Госдепе назвали этом серьезным шагом к реализации договора.

США и Турция в скором времени могут реализовать сделку по продаже F-16. В Государственном департаменте США заявили, что власти республики дали согласие на предложение, которое американская сторона ранее отправила Анкаре.

В письме было указано, что США готовы продать партию новых истребителей F-16 и систем для обновления уже имеющихся самолетов за $23 млрд.

В Вашингтоне отметили, что это серьезный шаг к осуществлению сделки.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года Турция получила от США разрешительные документы о покупке самолетов. Сам договор был согласован американскими властями в январе.

Подробности сделки не разглашаются, но уточняется, что переговоры продвигаются в позитивном направлении.

Ранее сообщалось, что Турция планирует приобрести порядка 40 боевых самолетов и комплектующие системы, которые необходимы для модернизации уже имеющихся истребителей.