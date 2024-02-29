Турция сократит закупки F-16 в пользу собственного истребителя

СМИ Турции опубликовали информацию о том, что Турция может сократить количество закупок американских истребителей F-16, так как республика успешно развивает производство своего истребителя KAAN.

Власти Турции будут вынуждены уменьшить объем закупок F-16 в связи с успешным развитием собственного производства истребителя KAAN. Информацию об этом опубликовало турецкое издание Milliyet.

По данным портала, власти республики продолжают рассматривать предложения от США о покупке партии новых F-16 Block-70 и обновлении уже имеющихся истребителей.

Отмечается, что Минобороны республики уже подтвердили сокращение закупок.

Также подчеркивается, что Турция не согласна с условиями сделки по приобретению F-35, которые были предоставлены после закупки республикой ЗРК С-400.

Ранее уточнялось, что самолет KAAN сделал первый испытательный полет и в будущем Турция планирует попасть в список тех, кто производит истребители пятого поколения.

Сейчас в это число входят Россия, США и Китай.