Турция получила от США предложение о покупке F-16

Власти США отправили предложение о сделке с F-16 Министерству обороны Турции. Окончательная стоимость проекта будет указана на финальном этапе.

Министерство обороны Турции получило от США разрешительные послания о сделке по истребителям F-16. Информацию об этом распространили турецкие СМИ со ссылкой на источник в Минобороне республики.

Отмечается, что о стоимости проекта пока нет данных. Окончательная сумма будет известна на финальном этапе сделки.

"Министерство получило направленный США проект предложения и письма относительно нашего запроса на закупку 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию имеющихся 79 F-16 в соответствии с потребностями командования ВВС. Также в проект включены боеприпасы, материалы и оборудование для этих самолетов. Соответствующие подразделения приступили к оценке предложения"

– телеканал TRT

Власти Турции отправили США предложение о создании производства деталей для истребителей на территории Республики.

Кроме этого, в Минобороны заявили, что рассматривают проект о приобретении истребителей Eurofighter.

"Наш министр посетил Великобританию, состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности. Одной из тем был вопрос о Eurofighter. Германия, одна из стран консорциума, и мы ждем от нее позитивного подхода. Технические переговоры продолжаются с участниками консорциума"

– Минобороны Турции