США действительно продают Турции истребители F-16 – Эрдоган

Президент Турции подтвердил, что сделка с США по продаже истребителей F-16 окончательно согласована и состоится. Эрдоган отметил, что в Анкаре рады одобрению Конгрессом сделки.

Турция все же получит американские истребители F-16, факт окончательного согласования сделки подтвердил президент страны.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, американский Конгресс проголосовал за поставки Анкаре F-16.

"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее"

– турецкий лидер

Ранее детали сделки рассказал посол США в Турции Джеффри Флейк. Он уточнил, что Турция получит новые самолеты – 40 машин, а также 79 модернизированных.

Поставки Турции истребителей Ф-16 были частью сделки Анкары и Вашингтона, заявлял ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. Он говорил, что между США и Турцией была достигнута предварительная договоренность о том, что Турция сможет приобрести F-16 после того ратификации заявки Швеции в НАТО. Турецкий парламент "пустил" Стокгольм в альянс в прошлом месяце.

Истребитель F-16: скорость и стоимость

Самолет F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Его крейсерская (оптимальная) скорость составляет 0,8 М. Максимальная скорость истребителя у земли достигает 1,5 тыс км/ч, на высоте – 2450 км/ч. Скорость подъема — 334 м/с.

Стоимость истребителя F-16 зависит от модернизации конкретного самолета. Она стартует от $35 млн, потолок – $55 млн.