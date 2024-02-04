Конгресс США дал добро на поставку Турции истребителей F-16

Турция стала еще ближе к покупке у США 40 новых истребителей F-16 и модернизации почти 80 имеющихся в ее распоряжении самолетов. Конгресс США не стал возражать против решения о продаже F-16, принятого Госдепом две недели назад.

Конгресс Соединенных Штатов одобрил передачу Турции 40 новых истребителей F-16. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах в социальных сетях американского посольства в республике.

"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками"

– глава дипмиссии Джеффри Флейк

Ранее в МИД Турции сообщили, что ожидают решения Конгресса по истребителям к 10 февраля. По словам главы ведомства Хакана Фидана, Анкара и Вашингтон достигли предварительной договоренности, что США решат вопрос с продажей F-16 после того, как парламент Турции даст добро на вступление Швеции в НАТО.

Предыстория

Несколько лет назад Турция обратилась к США с просьбой продать ей 40 новых истребителей F-16. Кроме того, Анкара запросила у Вашингтона модернизацию 79 уже имеющихся истребителей, а также запчасти и дополнительное оборудование.

В начале декабря 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает получить американские истребители в ответ на ратификацию шведской заявки в НАТО. В двадцатых числах января в Турции утвердили протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу.

Через несколько дней Госдеп США одобрил возможную продажу Турции F-16, а также комплектов модернизации и других систем на общую сумму $23 млрд. Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. Конгрессу отводилось 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование сделки.