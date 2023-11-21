Турция хочет получить истребители в обмен на ратификацию заявки Швеции в НАТО

В Турции готовы ратифицировать шведскую заявку в НАТО. При этом в ответ Анкара надеется получить от Вашингтона истребители.
Турция рассчитывает, что в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО получит от Соединенных Штатов истребители. Такое заявление сделал сегодня президент страны.
"Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Он также высказался за то, чтобы сделать эти шаги одновременно.
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