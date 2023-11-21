Турция хочет получить истребители в обмен на ратификацию заявки Швеции в НАТО

В Турции готовы ратифицировать шведскую заявку в НАТО. При этом в ответ Анкара надеется получить от Вашингтона истребители.

Турция рассчитывает, что в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО получит от Соединенных Штатов истребители. Такое заявление сделал сегодня президент страны.

"Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он также высказался за то, чтобы сделать эти шаги одновременно.