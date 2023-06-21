Анкара одобрит членство Швеции в НАТО в ближайшее время

В Стокгольме сообщили, что членство Швеции в НАТО скоро будет одобрено Анкарой. Ранее глава МИД Швеции встретился с турецким коллегой в ходе саммита глав МИД НАТО в Брюсселе.

Глава шведской дипломатии Тобиас Билльстрем сообщил, что в ближайшее время Турция может одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Как сообщает издание Al Monitor, министр об этом рассказал после переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на саммите руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Брюсселе.

Газета также передает, что комитет по международным делам парламента Турецкой Республики до сих пор не определился с датой дебатов по ратификации. До этого голосование комитета откладывалось.

Правящая в стране Партия справедливости и развития ранее заявляла, что Стокгольм не предпринял необходимые для решения проблемы безопасности Турции шаги в обмен на поддержку вступления Швеции в военную организацию.