Швеция и НАТО: чего требует Турция?

Власти Турции назвали обязательное условие для вступления Швеции в НАТО. Это практическая реализация принятого ранее антитеррористического законодательства.
Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО только в тогда, когда Стокгольм на деле выполнит взятые на себя обязательства, связанные с борьбой с терроризмом, заявил председатель турецкого парламент.
"Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств [Мадридского] меморандума"
– Нуман Куртулмуш
По словам политика, Анкара ценит, что Швеция приняла направленный на борьбу с терроризмом закон. В то же время, подчеркнул он, Стокгольм обязан принять меры по его воплощению в жизнь. Без выполнения этого справедливого требования Турция отказывается ратифицировать заявку Швеции, обратил внимание Куртулмуш.