Швеция и НАТО: чего требует Турция?

Опубликовано: 23:14, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Турции назвали обязательное условие для вступления Швеции в НАТО. Это практическая реализация принятого ранее антитеррористического законодательства.

Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО только в тогда, когда Стокгольм на деле выполнит взятые на себя обязательства, связанные с борьбой с терроризмом, заявил председатель турецкого парламент.

"Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств [Мадридского] меморандума"

– Нуман Куртулмуш

По словам политика, Анкара ценит, что Швеция приняла направленный на борьбу с терроризмом закон. В то же время, подчеркнул он, Стокгольм обязан принять меры по его воплощению в жизнь. Без выполнения этого справедливого требования Турция отказывается ратифицировать заявку Швеции, обратил внимание Куртулмуш.