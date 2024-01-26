Турция ждет решения США по F-16 до конца недели

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан поведал о намерении Анкары получить положительное решение Конгресса США по F-16 в следующую субботу.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан рассказал об ожидании турецкими властями скорейшего решения Конгресса США по передаче Анкаре партии истребителей F-16 во исполнение существующих договоренностей.

Фидан напомнил, что турецкая часть обязательств уже выполнена – парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий документ.

"Процесс далее идет следующим образом: после подачи в Конгресс документов есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится"

– Хакан Фидан

Министр иностранных дел подчеркнул, что президент Джозеф Байден уже направил в Конгресс письмо, необходимое для запуска процесса передачи истребителей. Он выразил уверенность в том, что это письмо является свидетельством американских гарантий по договоренностям, поскольку подобный документооборот означает согласование действий между Белым домом и Конгрессом.

Также Фидан добавил, что Турция сейчас активно развивает отечественное самолетостроение и по выполнении сделки с США сосредоточится на независимых от внешних контактов военно-технических проектах.