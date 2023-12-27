Вестник Кавказа

Евросоюз готов к более тесным отношениям с Турцией

Евросоюз готов к более тесным отношениям с Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения ЕС и Турции углубятся. По словам Борреля, все государства ЕС готовы на более тесное сотрудничество с Турцией.

Вопрос отношений Евросоюза с Турцией был на повестке дня неформальной встречи глав МИД стран ЕС, состоявшейся в Брюсселе. По итогу встречи на пресс-конференции выступили глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Все государства-члены согласны на установление более тесных отношений с Турцией»

– Боррель

Взаимодействие с Анкарой важно не только в рамках расширения сотрудничества, но и для предотвращения конфликтов, внимания заслуживает кипрский вопрос, добавил он.

«Мы должны расширить отношения с Турцией, работать в областях, где наши интересы пересекаются, и избегать проблем, которые отдаляют нас друг от друга»

– Боррель

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