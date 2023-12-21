Анкара: Турция и ЕС отличаются в вопросе санкций против РФ

В Анкаре заявили, что Турция и Евросоюз имеют различные мнения по вопросу антироссийских санкций. При этом Турция не является "объездной дорогой".

У Анкары и Евросоюза различные мнения по антироссийским ограничениям, сообщил главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч.

"У нас отличающиеся друг от друга позиции в вопросе санкций. Когда меня спросили в ЕС о санкциях, я даже удивился и задал вопрос: мы стали членами ЕС?"

- Акиф Чагатай Кылыч

Он отметил, что Турция следует требованиям ООН в данном вопросе, у страны свой взгляд. При этом советник подчеркнул, что Турция не является "объездной дорогой" для обхода санкций.

Мевлют Чавушоглу, находясь на посту министра иностранных дел Турции, заявлял неоднократно, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским санкциям. Глава MIT Ибрагим Калын также сообщал, что санкции против Москвы ударят по Турции.