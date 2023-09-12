Турция запустит  АЭС "Аккую" на полную мощность до 2028 года

В Турции планируют за четыре года полностью запустить первую в стране атомную электростанцию. Первый блок "Аккую" может быть запущен в 2024 году.

В Турции утвержден план развития, предполагающий полный запуск АЭС "Аккую" в ближайшие четыре года.

"Все энергоблоки атомной электростанции "Аккую" начнут производить электроэнергию. Продолжатся усилия по увеличению мощности атомных электростанций [в Турции]"

– план развития страны на 2024-2028 годы

Ядерная энергия станет источником электроэнергии в Турции. В планах строительство еще двух АЭС.

В стране планируется также создать полигон для безопасного захоронения ядерных отходов.

Напомним, Аккую - совместный российско-турецкий проект. Станция с четырьмя блоками строится на побережье моря в Мерсине.