"Росатом" готов развивать бизнес-модель АЭС "Аккую"

Опубликовано: 8:58, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Аккую Нуклеар

"Росатом" готов внедрять практику строительства АЭС по образцу строящейся в Турции АЭС "Аккую", когда сама атомная электростанция остается в собственности застройщика, а он продает лишь вырабатываемую ею электроэнергию.

Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" провела переговоры с руководством ряда стран о тиражировании в них модели проекта АЭС "Аккую" в Турции, когда застройщик владеет атомной электростанцией и продает электроэнергию с нее заказчику, заявил на одной из сессий Восточного экономического форума генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"Турецкий проект "Аккую" - типичный проект, когда мы строим, эксплуатируем (АЭС) и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть соответствующие договоренности о тиражировании этого подхода"

- Алексей Лихачев

Впервые в мире такая модель - "строй-владей-эксплуатируй" – заработает на строящейся в Турции АЭС "Аккую", напоминает РИА Новости.