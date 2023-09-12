"Росатом" готов развивать бизнес-модель АЭС "Аккую"

Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" провела переговоры с руководством ряда стран о тиражировании в них модели проекта АЭС "Аккую" в Турции, когда застройщик владеет атомной электростанцией и продает электроэнергию с нее заказчику, заявил на одной из сессий Восточного экономического форума генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Турецкий проект "Аккую" - типичный проект, когда мы строим, эксплуатируем (АЭС) и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть соответствующие договоренности о тиражировании этого подхода"
- Алексей Лихачев
Впервые в мире такая модель - "строй-владей-эксплуатируй" – заработает на строящейся в Турции АЭС "Аккую", напоминает РИА Новости.