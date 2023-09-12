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"Росатом" готов развивать бизнес-модель АЭС "Аккую"

&quot;Росатом&quot; готов развивать бизнес-модель АЭС &quot;Аккую&quot;
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
"Росатом" готов внедрять практику строительства АЭС по образцу строящейся в Турции АЭС "Аккую", когда сама атомная электростанция остается в собственности застройщика, а он продает лишь вырабатываемую ею электроэнергию.

Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" провела переговоры с руководством ряда стран о тиражировании в них модели проекта АЭС "Аккую" в Турции, когда застройщик владеет атомной электростанцией и продает электроэнергию с нее заказчику, заявил на одной из сессий Восточного экономического форума генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"Турецкий проект "Аккую" - типичный проект, когда мы строим, эксплуатируем (АЭС) и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть соответствующие договоренности о тиражировании этого подхода"

- Алексей Лихачев

Впервые в мире такая модель - "строй-владей-эксплуатируй" – заработает на строящейся в Турции АЭС "Аккую", напоминает РИА Новости.

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