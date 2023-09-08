АЭС Аккую в Турции: стало известно, сколько Россия вложит в проект

Россия в общей сложности вложит в создание АЭС "Аккую" в Турции (первой для республики) около $23-24 млрд, сообщил глава Росатома.
Эту цифру Алексей Лихачев озвучил в ходе мероприятия с участием Владимира Путина в Сарове.
Глава государства сообщил молодым ученым, с которыми у него проходила встреча, что Россия вкладывает в строительство АЭС в Египте $25 млрд. Египетская станция на 100% будет построена на российские средства.
Затем президент обратился к Лихачеву с вопросом о стоимости АЭС "Аккую". При этом он предположил, что она составляет $17 млрд.
"Нет, в Турции будет $23-24 млрд"
– Алексей Лихачев
Ранее Лихачев сообщал, что вторую АЭС в Турции – Синоп — Россия может построить на средства, которые будут поступать со второй половины 2020-х годов от поставок электроэнергии, вырабатываемой на станции "Аккую".
в