АЭС Аккую в Турции: стало известно, сколько Россия вложит в проект

Опубликовано: 23:59, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

На постройку первой турецкой АЭС "Аккую" будет потрачено примерно $23-24 млрд. Такие данные озвучил руководитель Росатома.

Россия в общей сложности вложит в создание АЭС "Аккую" в Турции (первой для республики) около $23-24 млрд, сообщил глава Росатома.

Эту цифру Алексей Лихачев озвучил в ходе мероприятия с участием Владимира Путина в Сарове.

Глава государства сообщил молодым ученым, с которыми у него проходила встреча, что Россия вкладывает в строительство АЭС в Египте $25 млрд. Египетская станция на 100% будет построена на российские средства.

Затем президент обратился к Лихачеву с вопросом о стоимости АЭС "Аккую". При этом он предположил, что она составляет $17 млрд.

"Нет, в Турции будет $23-24 млрд"

– Алексей Лихачев

Ранее Лихачев сообщал, что вторую АЭС в Турции – Синоп — Россия может построить на средства, которые будут поступать со второй половины 2020-х годов от поставок электроэнергии, вырабатываемой на станции "Аккую".

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