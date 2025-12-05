Самолет главы МИД Ирана приземлился в Баку

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершает визит в Азербайджан, сегодня вечером его самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе визита, который проходит по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и является частью регулярных консультаций между дипломатическими ведомствами двух стран на различных уровнях, завтра пройдут встречи Аббаса Арагчи с официальными лицами Азербайджана, передает Trend.

Он добавил, что в ближайшие дни состоятся визиты президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан и Туркменистан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Иране подтвердили планы главы МИД страны в ближайшее время посетить Россию и Беларусь, такое заявление сегодня сделал официальный представитель иранского министерства Эсмаил Багаи. Он подчеркнул, что в РФ и РБ руководитель иранского внешнеполитического ведомства во главе делегации высокого уровня намерен провести встречи с высокопоставленными лицами обеих стран регулярные консультации.