Махачкалинское "Динамо" уступило дома "Пари НН"

матч между футбольными клубами
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала завершил первую часть сезона домашним матчем с "Пари НН". Исход встречи решил

В Каспийске только что закончился матч 18-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН".

Единственный мяч забил на 37-й минуте с пенальти полузащитник гостей Хуан Боселли.

Отметим, что на 20-й минуте динамовцы остались в меньшинстве в результате удаления защитника Джемала Табидзе.

Турнирная таблица

На данный момент "Динамо" с 15 очками располагается на 13-й строчке национального первенства. "Пари НН" благодаря сегодняшней победе поднялся на 14-е место, в активе нижегородской команды 14 очков.

