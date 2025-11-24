Петр Ян вернул себе чемпионский пояс UFC

Российский боец Петр Ян стал обладателем чемпионского пояса UFC, одолев Мераба Двалишвили. Поединок продлился все пять раундов.

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 323, главным событием которого стал бой за звание чемпионата в легчайшем весе между Петром Яном (Россия) и Мерабом Двалишвили (Грузия).

Поединок продлился все пять раундов. Судьи единогласно признали Яна победителем.

Одолев Двалишвили, 32-летний российский боец поднялся на третью строчку в легчайшем дивизионе UFC по количеству побед. Сегодняшняя победа стала для него 12-й в карьере.

После поединка Петр Ян обратился к болельщикам.

"Россия, всем привет! Спасибо большое всем болельщикам. Мы это сделали! Семья моя – мамочка, Юлечка, дети, я вас люблю"

– Петр Ян

Напомним, первый бой Яна и Двалишвили состоялся весной 2023 года. Тот поединок завершился победой грузинского спортсмена.

На данный момент Петр Ян одержал в MMA 20 побед, еще в 5 победу праздновали его соперники.