Петр Ян вернул себе чемпионский пояс UFC

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 323, главным событием которого стал бой за звание чемпионата в легчайшем весе между Петром Яном (Россия) и Мерабом Двалишвили (Грузия).
Поединок продлился все пять раундов. Судьи единогласно признали Яна победителем.
Одолев Двалишвили, 32-летний российский боец поднялся на третью строчку в легчайшем дивизионе UFC по количеству побед. Сегодняшняя победа стала для него 12-й в карьере.
После поединка Петр Ян обратился к болельщикам.
"Россия, всем привет! Спасибо большое всем болельщикам. Мы это сделали! Семья моя – мамочка, Юлечка, дети, я вас люблю"
– Петр Ян
Напомним, первый бой Яна и Двалишвили состоялся весной 2023 года. Тот поединок завершился победой грузинского спортсмена.
На данный момент Петр Ян одержал в MMA 20 побед, еще в 5 победу праздновали его соперники.