Иран обвинил ОАЭ в экспансионистской политике

Тегеран после дипломатического ответа Багаи на претензии ОАЭ на острова в Персидском заливе изменил тональность заявлений на более жесткую, обвинив Абу-Даби в экспансии под покровительством западных государств.

Власти Ирана выступили против претензий ОАЭ на острова Персидского залива. Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти назвал претензии необоснованными, а также обвинил Абу-Даби в региональной экспансии при поддержке западных стран – США и Великобритании.

"Из-за вашей экспансионистской политики пролилась кровь десятков тысяч мусульман в Йемене, а теперь и в Судане. Теперь мы должны спросить: чего хотят ОАЭ в Судане и почему вы действуете таким образом, который способствует разделению этой страны?"

– Али Акбар Велаяти

Велаяти связал претензии ОАЭ на острова в Персидском заливе с возможным сотрудничеством Абу-Даби с "колониальными державами". По словам старшего советника, Иран владеет островом Абу-Муса тысячи лет, что значительно превышает срок существования ОАЭ как государства.

"Являются ли неоднократные необоснованные претензии в отношении островов Ирана также частью этого сотрудничества с колониальными державами? Как кто-либо может претендовать на владение островом Абу-Муса, который принадлежал Ирану за тысячи лет до образования ОАЭ? Терпение иранского народа не безгранично"

– Али Акбар Велаяти

Напомним, что в начале месяца Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступил с заявлением, которое поддерживает претензии ОАЭ на иранские острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал такие претензии безосновательными.