Тбилиси может отказаться от российского дизеля в пользу азербайджанского

В Грузии российский дизель могут полностью заместить азербайджанским, импорт которого увеличился в 352 раза за год.

В ближайшей перспективе импорт дизельного топлива из Азербайджана способен полностью заместить текущие объемы поставок из России, заявил Вахтанг Иобашвили, возглавляющий Союз импортеров нефти Грузии.

Иобашвили отметил, что азербайджанское топливо соответствует высокому экологическому стандарту "Евро-5" (компоненты топлива способствуют снижению вредных выбросов при сгорании).

Октябрьский импорт топлива из Азербайджана в Грузию вырос в 352 раза в годовом выражении. В октябре 2025 года Грузия закупила у Азербайджана 29,7 тыс т дизельного топлива и нефтепродуктов на $20 млн. Для сравнения: в октябре 2024-го импорт составлял всего 84,4 т.

Рост спроса на азербайджанский дизель, по оценке Иобашвили, уже составляет 40% с потенциалом к дальнейшему увеличению. Эксперт видит преимущества в двух ключевых факторах: высокое качество топлива и экономии на логистике. Так, транспортный путь Баку – Тбилиси значительно короче российских маршрутов, что напрямую снижает транспортные расходы.