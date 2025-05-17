Грузия построит крупнейшую солнечную электростанцию за европейские деньги

Подрядчик строительства Марнеульской СЭС получил от ЕБРР одобрение кредита, охватывающего почти три четверти стоимости работ. В банке отметили, что новая солнечная электростанция внесет значительный вклад в декарбонизацию Грузии.

Согласно данным Европейского банка реконструкции и развития, правление банка приняло решение согласовать запрошенный предприятием ITEC LLC кредит на строительство солнечной электростанции в Марнеули.

Проект ITEC предполагает создание крупнейшей в Грузии СЭС, чья мощность достигнет 73 МВт. Суммарная стоимость работ, необходимых для возведения станции – $35 млн. ЕБРР прокредитует 73% рабочей сметы – на $25,5 млн.

"Проект предусматривает создание крупнейшей в стране солнечной электростанции промышленного масштаба, что станет важным шагом в расширении возобновляемых источников энергии"

– ЕБРР

В Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что СЭС в Марнеули позволит диверсифицировать источники энергии в Грузии и увеличить производство "зеленой" энергии в стране, которая сегодня вырабатывается только на гидроэлектростанциях.

Более того, в ЕБРР оценили, что Марнеульская солнечная электростанция снизит выбросы CO2 в Грузии на 21 тыс т в год.