Грузия построит крупнейшую солнечную электростанцию за европейские деньги

Согласно данным Европейского банка реконструкции и развития, правление банка приняло решение согласовать запрошенный предприятием ITEC LLC кредит на строительство солнечной электростанции в Марнеули.
Проект ITEC предполагает создание крупнейшей в Грузии СЭС, чья мощность достигнет 73 МВт. Суммарная стоимость работ, необходимых для возведения станции – $35 млн. ЕБРР прокредитует 73% рабочей сметы – на $25,5 млн.
"Проект предусматривает создание крупнейшей в стране солнечной электростанции промышленного масштаба, что станет важным шагом в расширении возобновляемых источников энергии"
– ЕБРР
В Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что СЭС в Марнеули позволит диверсифицировать источники энергии в Грузии и увеличить производство "зеленой" энергии в стране, которая сегодня вырабатывается только на гидроэлектростанциях.
Более того, в ЕБРР оценили, что Марнеульская солнечная электростанция снизит выбросы CO2 в Грузии на 21 тыс т в год.