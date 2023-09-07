Банки получили от ЕБРР более полмиллиарда долларов в Грузии

Председатель Нацбанка и глава Минфина Грузии встретились с вице-премьером ЕБРР. На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между республикой и банком.

Банки Грузии за все время сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития получили от него финансовую помощь в размере более полумиллиарда долларов. Об этом рассказала президент Нацбанка страны Натия Турнава.

"Эта организация является лидером по объему финансирования финансового сектора. $566 млн уже поступило в нашу финансовую систему, в наши банки. Было отмечено, насколько важно это сотрудничество"

– глава Нацбанка

Она подчеркнула, что банки республики привлекательны для инвесторов и международных финансовых институтов.

"Помимо того, что это растущий и прибыльный сектор, он еще и один из самых прозрачных, поэтому сотрудничество оправдано во всех отношениях"

– Натия Турнава

Грузинская делегация, в состав которой в том числе входят председатель Нацбанка и глава Минфина Лаша Хуцишвили, прибыла в Лондон на 34-ю ежегодную встречу и бизнес форум ЕБРР. В ходе поездке члены делегации встретились с вице-президентом ЕББР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. Они рассказали ему о фискальной и монетарной политике Грузии, а также о запланированных реформах.

Кроме того, стороны обсудили поддерживаемые проекты ЕБРР в республике, особенно в частном секторе.

Была также отмечена важность взаимодействия между Грузией и банком.