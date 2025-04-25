Вестник Кавказа

Международные резервы Грузии выросли в 2025 году

Международные резервы Грузии выросли в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии зафиксировали рост международных валютных резервов. Страна смогла привлечь более $200 млн в этом году.

Нацбанк Грузии отчитался о росте международных резервов за первые три месяца 2025 года. Грузия смогла привлечь в этот период дополнительные $70 млн, еще $200 млн – в апреле. 

Как отмечают аналитики, это связано с валютными операциями властей Грузии. Отметим, что за прошлый год международные финансовые резервы Грузии сократились на $560 млн. 

Наибольшим количеством средств Нацбанк располагал в конце лета 2023 года, когда резервы составляли более $5,4 млрд.

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