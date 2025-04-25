Грузия отметила День Европы протестом

В Тбилиси прошло протестное шествие к площади Европы. Акция носит мирный характер.

Около 1 тыс человек вышли на акцию протеста на центральные улицы Тбилиси и собрались на площади Европы, сообщили СМИ.

Сегодняшний митинг был приурочен к Дню Европы и стартовал в районе 18:00 по местному времени (17:00 по мск). Грузинская полиция не мешала протестующим, однако не позволяла им занимать больше автомобильных полос, чем требуется.

По данным издания ТАСС, сейчас протестное шествие завершено. Участники акции собрались на площади Европы и ожидают выступлений. Все проходит мирно и без провокаций.

Напомним, что протесты в Тбилиси и других городах страны проходят ежедневно с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке процесса вступления республики в ЕС.