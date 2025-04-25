Вестник Кавказа

День Победы отметили в Тбилиси

День Победы отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии сегодня отмечают День Победы. Праздничные мероприятия, в которых приняли участие первые лица государства, прошли в парке имени Киквидзе. Кроме того, в столице Грузии проводится шествие "Бессмертного полка".

В Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе в Тбилиси сегодня, 9 мая 2025 года, проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие власти Грузии, ветераны войны и обычные жители города.

Траурные венки к памятнику Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, водрузившего вместе с Михаилом Егоровым Знамя Победы на крыше здания Рейхстага в мае 1945 года, возложили секция интересов России в посольстве Швейцарии, посольство Беларуси и первые лица Грузии: премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент страны Михаил Кавелашвили и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы чтим память тех, кто погиб во время Второй мировой войны. Фашизм был величайшим злом, и поражение фашизма – очень важное событие, поэтому и отмечается эта дата. Сегодня я хотел бы еще раз поздравить всех ветеранов“

– Ираклий Кобахидзе

Кроме того, сегодня в Тбилиси проводится традиционная акция "Бессмертный полк". Шествие "Бессмертного полка" пройдет от памятника Мелитону Кантарии до бюста Героя Советского Союза Порфирия Чанчибадзе.

По данным мэрии Тбилиси, в столице Грузии проживают всего 26 ветеранов Великой Отечественной войны. В честь праздника каждому из них было выплачено 2 тыс лари (около $800) в качестве единовременной помощи.

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День Победы отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
День Победы отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
День Победы отметили в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
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