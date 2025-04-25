День Великой Победы – важнейший праздник в современной России, объединяющий поколения и социальные группы. Его первооснова – победа Советского Союза над нацистской Германией 9 мая 1945 года – служит фундаментом для внутренней и внешней политики и самого мировосприятия российского государства. Поэтому сегодня Россия не только празднует, но и подводит итоги.

Сегодня исполнилось ровно 80 лет со дня величайшего события в истории XX века – окончательной и бесповоротной победы СССР над нацизмом и фашизмом. В 00:01 по московскому времени 9 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 7 мая. По указу президиума верховного совета СССР от 8 мая 1945 года дата 9 мая была объявлена праздником Победы, и первое всесоветское празднование состоялось тогда же, в день капитуляции нацистов.

Как было сказано в приказе №369 верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года, "Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена… Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!".

Для современной России победа СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне является основополагающим историческим фактом. Великая Победа свидетельствует о многих важнейших для выстраивания внутренней и внешней российской политики вещах. В первую очередь она учит пониманию, что истинная сила и достоинство такого большого и многонационального государства, как Россия – в единстве ее граждан, единстве всех социальных групп, национальностей, конфессий и профессий перед лицом любых исторических задач и экзистенциальных угроз. Забвение или пренебрежение этой кровью добытой истины ведет к хаосу и распаду под внешним давлением.

Россия XXI века неспроста стремится к новой консолидации дружественных сил, работая над укреплением отношений с партнерами и союзниками как на постсоветском пространстве, так и на более далеких рубежах, развивая вместе с ними такие глобальные форматы, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, а также региональные ЕАЭС и ОДКБ, участвуя в сделке ОПЕК+, посредничая в урегулировании конфликтов, упорно налаживая двусторонние связи с каждым международным игроком, как бы сложно это подчас ни бывало. Стратегический курс Москвы происходит из того же понимания, что только единством в многообразии может быть обеспечена справедливая стабильность мира. Те, кто ищет выгоды в разжигании войн, могут добиться своего только в расколотом международном сообществе, где между странами нет здоровых связей, и лучший ответ этой "партии войны" – объединение вокруг общих ценностей мирной жизни и свободного развития в сотрудничестве с другими.

Великая Победа над нацистской Германией служит подлинным доказательством правильности такой стратегии, и сегодня российское руководство говорит об этом прямыми словами, подчеркивая, что нужно не провоцировать войны, не пытаться нажиться на чужих страданиях в краткосрочной перспективе, а вместе хранить историческую память о самых тяжелых уроках прошлого: ни одно государство или группа государств не может ставить себя выше соседей, выше региона, выше всего мира. В дни Великой Отечественной войны мировое сообщество было объединено вокруг общей цели, напомнил накануне на торжественном приеме в Кремле для иностранных лидеров президент Владимир Путин: "К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, сплоченность, воля и отвага солдат и офицеров антигитлеровской коалиции, бойцов сопротивления и участников национально-освободительных движений, партизан и подпольщиков" – и это состояние необходимо сохранять и восстанавливать, если оно пошатнется.

По той же причине в речи, обращенной к прибывшим на празднование 80-летия Великой Победы в Москву главам иностранных государств, Владимир Путин говорил не только о подвиге советских воинов-освободителей, но и о значении Организации Объединенных Наций в современном мире. ООН была создана в результате победы над нацистской Германией для защиты справедливого миропорядка, ее устав буквально написан кровью миллионов советских граждан и жителей других государств, и потому "важно и далее укреплять ее центральную координирующую роль в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм и принципов международного права во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи". Россия осознает это не только как насущную потребность для обеспечения глобальной безопасности, но и как долг перед поколением победителей.

Чувство долга перед разгромившими нацистскую Германию предками – еще одна заложенная Великой Победой ценность для современной России. Оно служит ориентиром и задает вектор движения российского государства в XXI веке, принципиально стабилизируя его курс. Страны, не имеющие таких ориентиров, потерявшие связь с прошлым и полагающие, что лично они никому ничего не должны, неизбежно и очень быстро становятся агентами глобальной "партии войны": ими легко манипулировать, причем покупать их можно, даже не тратя реальные ресурсы, а просто обещая такие ресурсы предоставить когда-нибудь в будущем. Россию, осознающую себя наследницей поколения победителей, обязанной сберечь это историческое наследие и быть достойной его, купить невозможно. Итоги Великой Отечественной войны постоянно напоминают России, почему (если такой вопрос у кого-то возникнет) она должна быть суверенным государством и защитником справедливого стабильного мира – потому что таков ее долг перед дедами и прадедами, своими жизнями на фронтах и в тылу выковавшими Великую Победу.

Сочетание стремления к единству в многообразии и чувства исторического долга делает Россию ответственным, договороспособным и миролюбивым, готовым бороться за мирную жизнь на Земле международным игроком. Это же сочетание делает ее привлекательным партнером для суверенных государств, и празднование 80-летия Великой Победы служит в том числе мерилом успешности ее трудов: какую часть мира ей удалось удержать в объединенном состоянии? кто разделяет российское видение справедливого стабильного мира? Поэтому так важно, что в Москве сегодня на Параде Победы присутствуют лидеры 27 государств, и это не только партнеры РФ на постсоветском пространстве, но и страны Азии, Европы, Африки и Южной Америки, включая таких крупных международных игроков, как Китай и Бразилия, и даже одного представителя Евросоюза – Словакию. Важно и то, что по Красной площади идут вместе с российскими войсками парадные расчеты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Китая, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии и Мьянмы. Не менее важно, что не только в России, но и в других странах сегодня проходят военные парады и празднуется День Победы.

Таким образом провозглашается, что многие государства помнят истины Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, что они также осознают себя наследниками поколения победителей, а главное – что сегодня мы вместе.

С Великой Победой!