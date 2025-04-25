С Днем Победы 2025: красивые открытки и поздравления с 9 мая

День Победы 2025 – особенный, ведь в 2025 году 9 мая мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Представляем красивые открытки и поздравления с Днем Великой Победы.

Наступает один из самых важных и самых торжественных праздников – День Победы в Великой Отечественной войне.

В 2025 году мы отмечаем юбилей Великой Победы: 80 лет назад, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Завершилась кровопролитнейшая война, унесшая десятки миллионов жизней, оставившая после себя разрушенные города и выжженные поля и леса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Днем победы

Чтобы поздравить с 9 мая родных и близких, друзей, коллег, просто знакомых, и, конечно, тех, кто так или иначе причастен к Великой Победе, можно отправить им красивую картинку, посвященную этому великому празднику. В 2025 году это особенно важно – ведь отмечается "круглая" дата.

В качестве открытки можно использовать фото, сделанное своими руками, – например, можно сфотографировать один из главных символов Дня Победы, Вечный огонь. А можно найти торжественные открытки на тематических сайтах в интернете.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем Победы

Картинку стоит дополнить текстовым поздравлением с Днем Победы. Его можно написать своими словами, а можно отыскать поздравления в сети, причем не только в прозе, но и в стихах. Самое главное – чтобы оно шло от чистого сердца и было искренним.

Такие поздравления могут быть универсальными.

В этот великий день – День Победы – мы склоняем головы перед подвигом героев, отстоявших мир для нас, в том числе и ценой своей жизни. Спасибо за свободу, за мирное небо над головой, за возможность жить и мечтать. Пусть память о великом подвиге всегда живет в наших душах! Пусть свет и счастье никогда не покидают наши дома. С Днем Победы!

Поздравляю с Днем Победы! Уже 80 лет мы встречаем этот великий день, и каждый год в сердцах миллионов людей вспыхивает праздничный салют – салют памяти, славы и благодарности героям, подарившим нам мир. Пусть же этот салют из цветов и улыбок никогда не гаснет в наших сердцах! С юбилеем Великой Победы!

С Днем Победы! 80 лет прошло с того великого дня, когда наш народ одержал Победу над фашизмом. Мы помним и чтим подвиг героев, отстоявших мир ценой своей жизни. Низкий поклон ветеранам и вечная слава павшим! Пусть мир и спокойствие всегда царят на нашей земле! С праздником!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А можно придумать поздравление специально для тех, кто важен и дорог. И, конечно, особенно теплым должно быть поздравление для главных героев праздника – ветеранов.

Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляем вас с Днем Великой Победы – с ее 80-летием! Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах как пример мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Спасибо вам за мирное небо над головой, за возможность жить и трудиться. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких!

Дорогие герои Великой Отечественной войны! В этот знаменательный день – 80-летие Победы – мы низко склоняем головы перед вашим подвигом. Ваше мужество и стойкость подарили нам мир и свободу. Спасибо за то, что выстояли и победили. Желаем вам крепкого здоровья, тепла близких и вечной благодарности потомков!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогие труженики тыла! Ваш неоценимый вклад в Победу – это подвиг мирного труда. В тылу вы ковали оружие победы, растили детей, поддерживали фронт. Спасибо за ваше мужество, стойкость и самоотверженность. Вечная благодарность за ваш титанический труд во имя жизни! С Днем Победы!

Дорогие дети войны! В этот великий день, когда мы отмечаем 80-летие Победы, хочу выразить вам особую благодарность за ваше мужество и стойкость в годы испытаний. Вы росли под грохот снарядов, но не сломились, а выросли настоящими героями мирного труда. Спасибо за ваш неоценимый вклад в восстановление страны! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и заботой родных и близких! Здоровья, радости и семейного тепла!

Такими словами можно поздравить членов семьи:

С Днем Великой Победы, дорогие мои! В этот священный день хочу пожелать, чтобы память о подвиге наших предков всегда жила в наших сердцах, а мир и благополучие никогда не покидали наш дом. Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью и гордостью за наше Отечество!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обратиться к коллегам можно с таким поздравлением:

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник объединяет нас общей памятью о подвиге наших предков и напоминает о важности мира и согласия. Пусть между нами всегда царят взаимоуважение и понимание, а работа приносит только радость и успех! Желаю мирного неба над головой, и пусть добро всегда одерживает верх над злом!