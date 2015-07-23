Вестник Кавказа

Азербайджан в Великой Отечественной войне

Павел Мартынов
Азербайджан в Великой Отечественной войне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с представителями всех советских республик сражалось более 600 тыс. азербайджанцев, больше половины из которых погибли. Десятки представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза.

Бойцы из Азербайджанской ССР принимали участие практически во всех крупных операциях: бились за Брестскую крепость, Ленинград, Москву, Сталинград, Кавказ, Курск, Крым, Прибалтику и в конечном счете расписались на стенах рейхстага.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинская нефть

Неоценимую роль в победе над фашизмом сыграла азербайджанская нефть: 90% моторных масел, 80% бензинa, 70% нефти шли для нужд фронта из Азербайджана, на месторождениях которого добывали львиную долю всей советской нефти.

В годы войны азербайджанские ученые наладили выпуск десятков продуктов нефтехимии. Академик Юсиф Мамедалиев разработал «коктейль Молотова» и целую линейку горючих материалов, в том числе высокооктановый бензин, обеспечивший советским летчикам преимущество в воздухе.

Также в Баку производили более сотни разных видов вооружения, в том числе легендарные «Катюши».

Бранденбургские ворота
© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

На полях сражений

Бойцы 77-й, 223-й, 271-й, 402-й, 416-й национальных стрелковых дивизий прошли с боями от Кавказа до Берлина, пресекли фашистскую операцию "Эдельвейс" по захвату нефти Грозного и Баку, освобождали Украину, Прибалтику, Молдавию и Восточную Европу. В начале мая 1945 года бойцы во главе с лейтенантом Рашидом Меджидовым водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами.

Герои из Азербайджана

В историю вошли не только Ази Асланов, Исрафил Мамедов, Гафур Мамедов, Герай Асадов, но и азербайджанские партизаны, воевавшие в Италии, Югославии и Франции, в частности знаменитый Мехти Гусейнзаде, прославившийся как Михайло.

Азербайджанский разведчик Гамза Садыхов за несколько дней до Сталинградской битвы взял в плен командира 76-й пехотной дивизии генерала Карла Роденбурга, уничтожив при этом 25 немцев.

Благодаря работе разведчика Мамедгусейна Асадова была предотвращена попытка покушения на руководителей СССР, США и Великобритании в преддверии Тегеранской конференции 1943 года.

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