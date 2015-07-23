Азербайджан в Великой Отечественной войне

Бойцы из Азербайджанской ССР принимали участие практически во всех крупных операциях: бились за Брестскую крепость, Ленинград, Москву, Сталинград, Кавказ, Курск, Крым, Прибалтику и в конечном счете расписались на стенах рейхстага.
Бакинская нефть
Неоценимую роль в победе над фашизмом сыграла азербайджанская нефть: 90% моторных масел, 80% бензинa, 70% нефти шли для нужд фронта из Азербайджана, на месторождениях которого добывали львиную долю всей советской нефти.
В годы войны азербайджанские ученые наладили выпуск десятков продуктов нефтехимии. Академик Юсиф Мамедалиев разработал «коктейль Молотова» и целую линейку горючих материалов, в том числе высокооктановый бензин, обеспечивший советским летчикам преимущество в воздухе.
Также в Баку производили более сотни разных видов вооружения, в том числе легендарные «Катюши».
На полях сражений
Бойцы 77-й, 223-й, 271-й, 402-й, 416-й национальных стрелковых дивизий прошли с боями от Кавказа до Берлина, пресекли фашистскую операцию "Эдельвейс" по захвату нефти Грозного и Баку, освобождали Украину, Прибалтику, Молдавию и Восточную Европу. В начале мая 1945 года бойцы во главе с лейтенантом Рашидом Меджидовым водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами.
Герои из Азербайджана
В историю вошли не только Ази Асланов, Исрафил Мамедов, Гафур Мамедов, Герай Асадов, но и азербайджанские партизаны, воевавшие в Италии, Югославии и Франции, в частности знаменитый Мехти Гусейнзаде, прославившийся как Михайло.
Азербайджанский разведчик Гамза Садыхов за несколько дней до Сталинградской битвы взял в плен командира 76-й пехотной дивизии генерала Карла Роденбурга, уничтожив при этом 25 немцев.
Благодаря работе разведчика Мамедгусейна Асадова была предотвращена попытка покушения на руководителей СССР, США и Великобритании в преддверии Тегеранской конференции 1943 года.