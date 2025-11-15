Катар не намерен в одиночку финансировать восстановление сектора Газа

В Катаре подтвердили намерение финансировать восстановление сектора Газа. При этом власти страны отметили, что не собираются делать это в одиночку.

Катар не собирается заниматься финансированием восстановления сектора Газа без другой стран. Об этом заявил глава правительства и МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на полях Дохийского форума.

Он подчеркнул, что Катар не будет просто давать деньги.

"Если говорить о Государстве Катар, мы продолжим поддерживать палестинский народ. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить их страдания, но мы не те, кто просто выпишет чек <...>. Это, по сути, наша позиция"

– катарский премьер

Аль Тани подчеркнул также, что Доха не оставит палестинцев без помощи, если им никто не поможет.

При этом он акцентировал внимание на том, что Катар готов будет предоставить средства на помощь палестинцам только в том случае, если эта помощь действительно до них дойдет.