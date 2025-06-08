Президент Ирана посетит Казахстан на этой неделе

В Астану с официальным визитом на этой неделе прибудет президент Ирана. Визит состоится 10-11 декабря.
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан совершит официальный визит в Республику Казахстан, сообщает администрация президента РК.
Пезешкиан прибудет в столицу Казахстана с двухдневным визитом 10-11 декабря, состоится встреча глава двух государств Масуда Пезешкиана и Касым-Жомарта Токаева.
"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах"
– администрация президента Казахстана