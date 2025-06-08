Вестник Кавказа

Президент Ирана посетит Казахстан на этой неделе

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
В Астану с официальным визитом на этой неделе прибудет президент Ирана. Визит состоится 10-11 декабря.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан совершит официальный визит в Республику Казахстан, сообщает администрация президента РК.

Пезешкиан прибудет в столицу Казахстана с двухдневным визитом 10-11 декабря, состоится встреча глава двух государств Масуда Пезешкиана и Касым-Жомарта Токаева.

"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах"

– администрация президента Казахстана

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.