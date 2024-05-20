Астана и Тегеран выведут сотрудничество на новый уровень

Руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства в ходе поездки в Иран провел встречу с местным коллегой. В ходе переговоров стороны заключили меморандум о взаимодействии.

В Тегеране состоялась встреча глав МИД Казахстана и Ирана Мурата Нуртлеу и Аббаса Аракчи. Об этом сказано в сообщении, размещенном 8 июня на сайте госорганов РК.

В ходе переговоров обсуждались нынешнее состояние и перспективы развития взаимодействия между Астаной и Тегераном, а также международная и региональная повестка дня. В центре внимания оказались вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества. При этом стороны отметили, что важно вывести сотрудничество на качественно новый уровень.

"Мы намерены и дальше расширять динамичный и конструктивный диалог между двумя странами. В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился на 12,3% и составил более $340 млн, а в первом квартале 2025 года этот показатель увеличился на 82% и составил $129 млн. Мы стремимся сохранить эту динамику и увеличить объем торговли до 3 млрд долларов"

– Мурат Нуртлеу

Руководитель внешнеполитических ведомств также коснулись вопросов развития Каспийского моря. Они подчеркнули, что необходимо координировать совместную работу в данной сфере.

"Кроме того, отмечена важность наращивания партнёрства приграничных областей Казахстана и иранских провинций, а также использования потенциала прикаспийских портов как одной из составляющей транспортно-логистического направления сотрудничества между странами"

– МИД Казахстана

По итогам переговоров была оформлена Программа сотрудничества и Меморандум о сотрудничестве в области дипломатического архива между МИД РК и ИРИ.