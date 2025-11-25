Обновление ядерной триады анонсировали в США

Глава Пентагона сообщил о планах США обновить ядерную триаду. Он подчеркнул, что это произойдет во время президентства Дональда Трампа.

Соединенные Штаты обновят ядерную триаду при нынешнем президенте Дональде Трампе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны"

– глава Пентагона

Он подчеркнул, что США будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами.

Кроме того, Хегсет оценил масштаб вложений в Вооруженные силы страны. Он акцентировал внимание на том, что при Трампе они стали историческими.

Напомним, несколько недель назад замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров между РФ и США по стратегической стабильности на данный момент нет.