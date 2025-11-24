Дрисколл может возглавить Пентагон – СМИ

Новым главой Пентагона может стать Дэниел Дрисколл. В настоящее время он занимает пост министра Сухопутных войск США.

Такое вариант развития событий обсуждается негласно в американской администрации уже в течение нескольких месяцев, передает CNN.

По данным источников телекомпании, президент США Дональд Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно спрашивает его мнение по украинскому урегулированию. Глава Белого дома также зовет Дрисколла "ответственным за беспилотники", поскольку тот в том числе курирует направление по развитию БПЛА в ВС США.

Напомним, ранее Дрисколл принимал участие в переговорах США и Украины в Женеве. Он также приезжал с визитом в Киев.