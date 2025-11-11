Москва примет бизнес-делегацию Венгрии

Одна из стран Евросоюза – Венгрия – намерена в ближайшее время направить в Москву бизнес-делегацию для переговоров по восстановлению и укреплению экономического сотрудничества с российскими предприятиями. Об этом объявил сегодня председатель правительства Венгрии Виктор Орбан.
"В ближайшие дни большая делегация бизнеса поедет в Москву, чтобы обсудить исключительно экономические вопросы"
– Виктор Орбан
При этом Орбан не стал уточнять ни повестку дня планируемой поездки в Москву, ни названия венгерских компаний, чье руководство или полномочные представители полетят в Россию.
Глава венгерского государства пояснил, что Будапешт намерен уже сейчас готовить почву для всемерного наращивания бизнес-контактов с российской стороной после завершения украинского конфликта. Венгрия намерена внести свой вклад в реинтеграцию России в западную часть мировой экономики.