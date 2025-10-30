Поддержка США вдохновила Венгрию на борьбу с антироссийским эмбарго ЕС

Виктор Орбан сделал объявление о том, что Венгрия будет более жестко выступать против инициатив Евросоюза в отношении антироссийского эмбарго на газ и нефть.

Будапешт упорно будет бороться с инициативами Еврокомиссии и Европарламента, направленными против его энергобезопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский лидер рассказал о том, как Евросоюз отреагировал на то, что его страна получила разрешение от Вашингтона продолжать покупать российские энергоносители – нефть и трубопроводный газ, несмотря на антироссийские санкции США. По словам венгерского премьера, в ЕС стремятся к полному запрету экспорта российских энергоносителей в свои страны уже к началу 2027 года.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не в коем случае не согласится с планами Евросоюза и будет сопротивляться.

Напомним, что исключение для Будапешта было получено в ходе встречи Орбана с американским президентом Дональдом Трампом 7 ноября, которая состоялась в столице США. Российские нефть и газ продолжат поставляться по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".