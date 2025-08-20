Венгрия заявила о желании и дальше покупать нефть у России

Будапешт хочет получить исключения из американских санкций против РФ, чтобы и дальше продолжать покупать российские нефть и СПГ.

Венгрия нацелена на получение исключения в рамках очередных антироссийских санкций США для дальнейшей покупки российских энергоресурсов – нефти и СПГ. Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Цель... чтобы Венгрия получила какое-то исключение из американских санкций, чтобы закупки российского природного газа и сырой нефти могли продолжаться"

– Гергей Гуйяш

Для Будапешта очень важно, чтобы американский президент не менял позиции по этому вопросу, которую озвучивал ранее. Дональд Трамп заявлял, что Венгрия находится в особом положении, поскольку, во-первых, не имеет собственных энергоресурсов для снабжения населения страны, а во-вторых – не имеет выхода к морю, напомнил глава администрации венгерского премьера.

Напомним, что недавно вступили в силу новые антироссийские санкции США. Они были введены против "Лукойла" и "Роснефти", а также против их дочерних компаний.