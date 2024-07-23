Российская нефть снова поступает в Венгрию

Власти Венгрии поблагодарили РФ за быстрое восстановление трубопровода и возобновление нефтяных поставок. "Дружба" была повреждена ударом ВСУ в понедельник.

Нефть из России снова поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба", который 18 августа пострадал в результате атаки ВСУ, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне вечером.

"Нефтяные поставки по нефтепроводу "Дружба" восстановлены после украинской атаки два дня назад. Я поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрый ремонт"

– Сийярто

В понедельник сообщалось, что нефтяные поставки по "Дружбе" приостановлены в Венгрию и Словакию после удара по одной из подстанций нефтепровода.