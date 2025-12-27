За 11 месяцев этого года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $5,2 млрд. Турция остается вторым основным торговым партнером Азербайджана в 2025 году.

Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией за январь-ноябрь 2025 года, он составил $5,2 млрд, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В этом году товарооборот двух стран за 11 месяцев оказался на 7,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Поставки из Азербайджана в Турцию снизились на 12,5% – на $440 млн, до $3,076 млрд. Экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов на $69 млн, что почти втрое меньше показателей 2024 года. Поставки ненефтяной продукции при этом выросли на 7,7%, до $546,1 млн.

Поставки из Турции в Азербайджан за отчетный период достигли $2,125 млрд, рост составил 0,7%.

Турция заняла по итогам 11 месяцев второе место среди основных торговых партнеров Азербайджана, второе место в списке стран, которые экспортируют больше всего азербайджанской продукции, а также стала вторым крупнейшим покупателем ненефтяной продукции Азербайджана.