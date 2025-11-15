В Йемене ввели чрезвычайное положение на 90 дней

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими ввел в стране режим чрезвычайного положения на период 90 дней.

В Республике Йемен было введено чрезвычайное положение, вступившее в силу с сегодняшнего дня, сроком на 90 дней, информирует агентство SABA.

Уточняется, что срок чрезвычайного положения может быть продлен. Соответствующий указ был подписан главой Президентского руководящего совета Рашадом Мухаммедом аль-Алими.

"Меры введены в связи с необходимостью противодействия продолжающемуся с 2014 года перевороту (…), а также в связи с мятежом, спровоцированным повстанческими элементами, получившими от Объединенных Арабских Эмиратов приказ о начале военного наступления на восточные провинции для раздела Йемена"

— SABA

Кроме того, аль-Алими объявил о разрыве соглашений о совместной обороне с ОАЭ по причине действий сепаратистов на востоке страны и потребовал полного вывода их военного контингента с территории Йемена в течение последующих суток.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Саудовская Аравия провела военную операцию, в рамках которой нанесла удары по йеменскому порту Эль-Мукалла.